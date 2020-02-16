Популярная украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала снимок, который изумил пользователей сети

Как сообщает Politeka.net, Слава Каминская из группы НеАнгелы умеет интриговать публику и заставлять поклонников теряться в догадках. Кроме того, она часто делиться снимками в откровенных нарядах, на которых она показывает свою точенную фигурку. Не стесняется певица показывать снимки без макияжа.

Многие ее снимки получает одобрение пользователей сети, но новый снимок стал исключением. Многие подписчики украинской певицы раскритиковали его.

На нем Слава позировала со своей подругой Ульяной Ручко, которую в подписи певица поздравила с Днем Рождения.

Фото ужаснуло ее поклонников, которые не узнали своего кумира с большими губами. Девушка слишком увлеклась "уколами" и слишком сильно увеличила губы. Такие губы уже вышли из моды и считаются неестественными и даже уродливыми.

В комментариях большинство поклонников отметили, что артистка выглядит неестественно. Многие заметили, что артистка стала сама на себя не похожа. Некоторые считают, что певица утратила былую красоту и увеличила губы.

"Силиконовая долина!ха-ха-ха!", "Жесть эти губы", "😂двое из ларца😂", "Такие губы портят даже умных женщин. Зачем? Вы не видите, что это выглядит смешно и дешево. Слава, Вы же не глупая женщина..", "Красотки, но губы....", "Уточки 😂😉", "Вареники с вишнями", "Девочки все классно , но губы, зачем же", "Вы такие однообразные, как под копирку это уже давно в пошлом😢".

Также ранее сообщалось, что участницы звездного дуэта "НеАнгелы" выставила напоказ роскошные тела в прозрачном наряде.

Уточним, чт на опубликованных кадрах обе девушки: и Слава Каминская, и Виктория Смеюха, позирует в прозрачных нарядах, в одном белье, выставив напоказ роскошные формы.

При этом их поклонники были лишены возможности что-либо сказать – кадр Смеюха опубликовала в Сторис.