Дочь украинского политика Михаила Добкина, Алла, похвасталась отдыхом за границей

Модель предстала в модном черном пальто с белым принтом, пишет Politekа.net. Девушка закинула длинные светлые волосы набок и улыбнулась в камеру. Ее образ завершили солнцезащитные очки.

Алла делала селфи вместе с подругой-блондинкой, которая была в меховой безрукавке и черном свитере.

На втором фото девушки навели камеру на улицу. Вероятно, красотки позировали в одной из кафешек, о чем свидетельствует белые кресла.

"Париж", - подписала фото дочь Добкина.

За 15 часов пост девушки собрал более 1000 лайков и немного комментариев.

"Когда-то был городом моей мечты...) в комнате на старых обоях рисовала флаг Франции, учила слова, и как представиться)", "Красиво", "Супер 😍😍😘😘", "Кайф какой.))", "Хорошо провести время 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌", "Красоточки мои любимые! Всем привет!🙏❤️👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Добкина сделала селфи в машине. Она позировала в черной кофте из искусственного меха.

Примечательно, что девушка предстала в слегка растрепанном виде и минимум косметики на лице. Голубоглазая красотка пристально смотрит в объектив, подняв руку вверх и дотронувшись к волосам.

В подписи к фото дочь Добкина выказала желание осуществить одну мечту своих фолловеров.

Подписчики кинулись комментировать пост модели, написав, что она роскошно выглядит.

Ранее сообщалось, что дочь Добкина позировала без штанов в уборной. На ней - белое мини-платье, из-под которого видно лишнее.

Дополняет образ элегантный поясок. Также можно заметить, что кроме Добкиной, в туалете никого нет. А поскольку кадры она опубликовала у себя в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо открыто сказать.

Напомним также, что Алла Добкина поделилась в Инстаграм пикантными кадрами.

Алла предстала на одной из вечеринок в черном облегающем платье с неимоверно соблазнительным огромным вырезом на груди. Девушка без тени смущения посветила "мячиками" на камеру, виляя бедрами под старый хит группы "ВИА Гра".

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

Также Politeka писала, что горячая Добкина посветила пышной грудью: "Хочется внимания...", пикантные кадры