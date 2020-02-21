Известный российский актер Николай Тонский внезапно ушел из жизни в возрасте 51 года

Как передает Politeka.net, об этом российские СМИ информируют в своих Telegram-каналах.

Известно, что тела актера без признаков жизни обнаружили в его собственной квартире, которая находится в Москве.

Точная причина смерти известного актера Николая Тонского пока не называется, как и дата официальной церемонии прощания.

Стоит отметить, что пару недель назад Николай Тонский отметил свое 51-летие.

Несколько лет назад Николай Тонский попал в серьезную автокатастрофу, после которой так и не смог полностью восстановиться.

Популярность Николай Тонский приобрел после того, как сыграл в фильмах «Особенности национальной бани» и «Шоу-бой», а также исполнил главную роль в комедии Виктора Волкова «Триста лет спустя».

Ранее мы рассказывали о смерти другого культового российского актера. В начале февраля внезапно остановилось сердце Дмитрия Бульбы.

«После института Дмитрия ждали работа в ТЮЗе имени Брянцева и съемки в кино. Но настоящая слава пришла после премьеры «Преступления и наказания» — легендарного спектакля Григория Козлова, в котором Бульба сыграл Свидригайлова. Высокий, инфернальный и «мерцающе-сомнамбулический», он как никто другой подходил на эту роль», — делятся воспоминаниями коллеги Дмитрия Бульбы.

Как известно, Дмитрий Бульба стал известен после ролей в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Невский. Проверка на прочность» и другие.

В начале нулевых Дмитрий неожиданно пропал с радаров. Он иногда появлялся в родном театре, приступал к репетициям, но потом также внезапно исчезал. Как рассказывают другие актеры Театра юного зрителя, Дмитрий Бульба будто замыкался в себя и переставал общаться даже с близкими товарищами.

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