Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева кардинально изменилась, чем удивила поклонников

Звезда поучаствовала в новом шоу. Телеведущая разместила в своем инстаграм-аккаунте короткий ролик с репетиции. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На видео гимнастка с короткими рыжими волосами находится на сцене с одной из участниц второго сезона шоу "Танцы" Анастасией Вядро.

Ляйсан Утяшева позирует в длинном бархатном платье с открытой спиной. Ее волосы уложены назад с помощью геля.

«Зарождение. Любимый этап. Особенно, когда все звёзды сходятся, события сменяются одни за другими, и жизнь превращается в бурлящую реку новых идей и мыслей... Не люблю крикливых лозунгов: «это будет нечто новое и будоражащее», «такого вы ещё не видели». Это ...просто ....будет!», - написала она.

Отметим, что в сети с трудом узнали звезду – настолько она похудела. Фолловеры призвали зведу больше не худеть.

«Ноги странные», «Страшная – жуть», «Я испугалась», - пишут в комментариях.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились осенью 2012 года. До похода в ЗАГС пара долго дружила, потом два года ребята встречались. Ляйсан рассказывает, что они часами не могли наговориться друг с другом - и тогда, и теперь. Пышной свадьбы не было - расписались и поужинали в кругу близких.

Поклонники и друзья влюбленных не верили в свадьбу Воли и Утяшевой. В кругах шоу-бизнеса и вовсе приняли новость за 1-апрельскую шутку. Никто не мог поверить, что такие разные люди могут быть вместе.

Сейчас в семье уже двое детей - Робер и София.

Напомним, что Павел Воля устроил разнос властям РФ, яркое видео.

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов из Comedy Club рассказал о трагедии в семье: «До сих пор не верится».

Также Politeka писала, что постаревшая жена комика Павла Воли ужаснула сеть внешним видом: «Волосы, конечно, вырастут...».