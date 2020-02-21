Дочь российского артиста Александра Реввы - резидента «Comedy Club» и сольного исполнителя Артура Пирожкова - покрасовалась в стильной фотосессии
12-летняя Алиса Ревва удивила публику в сети своей красотой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram мамы Алисы и супруги Александра Анжелики.
37-летняя Анжелика Ревва порадовала публику в популярной соцсети, опубликовав студийный снимок своей красавицы-дочери, а также несколько кадров с бэкстейджа фотосъемок.
Юная Алиса позировала в красном свитере, пользователи отметили естественную красоту девочки - ее выразительные глаза, длинные густые волосы и очаровательную улыбку:
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"Юная красавица"
"такая взрослая уже"
"Красавица"
"Папина копия"
"Молодчинка"
А счастливая мама Анжелика подписала публикацию так:
«Моя любимая.. самая добрая и нежная девочка на свете, твоей доброй улыбкой можно осветить полмира точно.. я так горжусь тобой!!! Алиса снова озвучила роль в мультфильме».
Ранее супруга Реввы поделилась в своем аккаунте в соцсети подбным фото. На кадрах пара стоит, улыбаясь и прижавшись боком друг к другу, а Пирожков держит в руках стеклянную награду "Пара года 2020".
Поклонники рассыпались в комплиментах, отмечая, что даже "не сомневались" в победе Анжелики и Александра.
"Какая вы красивая пара😍😍😍"
"Ну наконец!!! Давно эта премия ваша должна быть🎉💞"
"А мы и не сомневались❤️"
"Конечно ,вы пара года !❤️ Я же говорю ,таким красивым вообще положен титул «лучшая пара во вселенной»♥️ "
"Полностью согласна с таким выбором! 😍👍👏👏👏 Вы с Александром действительно - не показушно, а по-настоящему!! Лучшая!!"
"Причёска у вас Анжелика просто великолепная!"
"Кто бы сомневался 👌"
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