Дочь российского артиста Александра Реввы - резидента «Comedy Club» и сольного исполнителя Артура Пирожкова - покрасовалась в стильной фотосессии

12-летняя Алиса Ревва удивила публику в сети своей красотой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram мамы Алисы и супруги Александра Анжелики.

37-летняя Анжелика Ревва порадовала публику в популярной соцсети, опубликовав студийный снимок своей красавицы-дочери, а также несколько кадров с бэкстейджа фотосъемок.

Юная Алиса позировала в красном свитере, пользователи отметили естественную красоту девочки - ее выразительные глаза, длинные густые волосы и очаровательную улыбку:

"Юная красавица"

"такая взрослая уже"

"Красавица"

"Папина копия"

"Молодчинка"

А счастливая мама Анжелика подписала публикацию так:

«Моя любимая.. самая добрая и нежная девочка на свете, твоей доброй улыбкой можно осветить полмира точно.. я так горжусь тобой!!! Алиса снова озвучила роль в мультфильме».

Ранее супруга Реввы поделилась в своем аккаунте в соцсети подбным фото. На кадрах пара стоит, улыбаясь и прижавшись боком друг к другу, а Пирожков держит в руках стеклянную награду "Пара года 2020".

Поклонники рассыпались в комплиментах, отмечая, что даже "не сомневались" в победе Анжелики и Александра.

"Какая вы красивая пара😍😍😍"

"Ну наконец!!! Давно эта премия ваша должна быть🎉💞"

"А мы и не сомневались❤️"

"Конечно ,вы пара года !❤️ Я же говорю ,таким красивым вообще положен титул «лучшая пара во вселенной»♥️ "

"Полностью согласна с таким выбором! 😍👍👏👏👏 Вы с Александром действительно - не показушно, а по-настоящему!! Лучшая!!"

"Причёска у вас Анжелика просто великолепная!"

"Кто бы сомневался 👌"

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