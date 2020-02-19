"Дружину собі відхопив знатну, нічого не скажеш!"

37-річна красуня-дружина російського коміка Артура Пирожкова Анжеліка Ревва часто радує шанувальників відвертими образами, без тіні збентеження показуючи всі свої апетитні місця

Politeka.net вирішила зібрати найбільш спокусливі образи дівчини, на яких вона постала максимально відкритою - у купальниках. А, варто відзначити, Анжеліці є чим похвалитися, адже вона - власниця розкішної фігури.

Так, засмагла красуня красувалася в Майамі в чорному купальнику і білому парео, посвітив при цьому неймовірно привабливою зоною декольте, на яку можна дивитися вічно.

В інший раз, вже на Мальдівах, Анжеліка показала себе у всій красі, стоячи майже по пояс у блакитному океані. На ній купальник золотистого кольору незвичайного крою, який вигідно підкреслив пружні "м'ячики" і "осину" талію. Пікантності кадру надав томний погляд дружини артиста і її гра на камеру: Анжеліка підняла руки вгору, доторкнувшись до волосся, і причинила пухкі губи.

Ще на одному знімку дівчина позувала поруч з чоловіком Олександром Реввою (справжнє ім'я артиста). Вона з'явилася в чорному купальнику із зав'язочками на боці і такого ж кольору кепці. Її чудові стрункі ніжки нікого не можуть залишити байдужим.

На іншому гарячому знімку Анжеліка показала палку пристрасть, злившись в поцілунку з чоловіком в тропічному раю. Дівчина позувала сидячи на бортику басейну, випнувши соковиту "п'яту точку". Від такої пози жарко стає навіть по той бік екрану.

І на останньому фото дружина Пирожкова разом з чоловіком похвалилася розкішним відпочинком на курорті: ланчем прямо у воді. Анжеліка з'явилася в незвичайному купальнику сіро-синього відтінку з леопардом на грудях. Вигини її ідеального тіла розбурхують фантазію.

Варто відзначити, що шанувальники Пирожкова нахвалюють його дружину в соцмережі, відзначаючи, що фігура у неї просто диво.

"Офігітельно красива дружина у тебе і фігура клас"

"Яка красива. Золота рибка. 😁"

"Фігурка клас🔥"

"Дружину собі відхопив знатну, нічого не скажеш!!!!!🌷 Мабуть, найшикарніша наречена 🖤"

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