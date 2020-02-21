Муж известной украинской певицы Наташи Королевой актер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, показал новые кадры с плохим финалом

На кадрах неизвестный человек стоит на фоне дома на каблуках, в штанах и футболке. В один момент он пытается сделать заднее сальто, но при приземлении превратился в куски мяса. Понятно, что это специальный эффект, который применили. Но при просмотре ролика можно сильно испугаться. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Тарзан поставил теги "Тарзан" и "Тарзаншоу".

Фанаты успели просмотреть ролик 25 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Я даже вздрогнула", "Жутковато выглядит", "Жуть, ах поплохело без подготовки", "Каблуки эти до добра не доведут", "Чуть инфаркт не получила", "Арбуза захотелось", "Неприятное зрелище", "Ужас", "Неожиданно", "Фу, как такое можно выкладывать", "Жуть, но прикольно сделано. Не просто ходить на лабутенах, а тем более прыгать", "Жесть какая, но и прикольно", "А вот ничего на каблуках выпендриваться", "Ух, сердце екнуло".

Ранее мы сообщали, что сыну Наташи Королевой и Тарзана Архипу 19 февраля исполнилось 18 лет, но судя по рассказам его матери, мальчик повзрослел задолго до своего совершеннолетия.

Как рассказала певица российским СМИ, у них с сыном нет запретных тем. Она с раннего возраста старалась выстроить с ним близкие и доверительные отношения. Сегодня Королева может обсудить с Архипом и личную жизнь, и проблемы на работе или учебе.

Недавно парень поступил на учебу в Высшую школу экономики. Он выбрал направление востоковедения, так как с детства увлекается японским языком. Как рассказывает артистка, Архип свободно разговаривает на японском. Также Королева призналась, что ее сын работает.

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