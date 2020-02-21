Известная в Украине артистка-комик из студии «Квартал 95» Ирина Сопонару сверкнула фигурой в купальнике

Актриса отправилась на популярный экзотический курорт и показывает своим поклонникам в сети все красоты "сказочного Бали". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".

Так на новых опубликованных Ириной кадрах со сториз она позировала на лежаке с кофе и салатиком да так, что кроме стройных ножек, трусиков и татуировок знаменитости на животе более ничего видно не было. Кроме самой еды и напитков, разумеется.

Кроме того, артистка показала, как несется по улочкам острова на транспорте - на ней во время прогулки были коротенькие шорты, майка и при всем при этом звезда телеэкранов, похоже на то, что пребывала в прекрасном расположении духа.

Прокомментировать кадры Ирины ее поклонники в этот раз возможности не имели, но ранее они неоднократно лестно высказывались в адрес стройной блондинки-красавицы и писали, что она и артистка неплохая, и девушка очень привлекательная.

Ранее же Ирина засветилась в окружении мужа певицы Нади Дорфеевой, с которым провела время:

«Вот такой дуэт, как вам? Отбомбили с Владимиром Дантесом ивент и это было прекрасно. А за мое прекрасное лицо отдельное спасибо. В этот вечер я была дивой», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Сопонару позирует вместе с Владимиром Дантесом. Это вызвало неординарные комментарии со стороны пользователей.

«Интересно зачем Дантес надел платье», «Ира, куда грудь делась?», «А Володя кому-то нужен?», «Вова тоже молодец!», «Очень классные», - пишут они.

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