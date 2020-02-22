Фанаты украинского исполнителя Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, помнят его фееричное "второе место" на песенном конкурсе "Евровидение" в 2007-м и до сих пор надеятся, что их кумир снова покажет, на что способен

Как известно, в субботу, 22 февраля, Сердючка откроет финал украинского Нацотобра на "Евровидение 2020" и презентует обещанный публике сольный сюрприз. Детали выступления не раскрываются, но сообщается, что это будет что-то невероятное.

Отметим, помимо Сердючки со своими проектами на сцене Нацотбора также выступят певицы Тина Кароль и Джамала. Первая артистка подготовила эксклюзивный номер, который, по ее словам, ошарашит всех зрителей. А вторая покажет телевизионную премьеру своей новой композиции "Жалі".



Тем не менее, судя по многочисленным восторженным отзывам в соцсети, фанаты этого песенного конкурса больше всего ждут выступления Андрея Данилко. Примечательно, что многие хотят, чтобы именно Сердючка представляла Украину в Роттердаме (город в Нидерландах, где будет проходить конкурс в этом году).

"Краще б Make it rain champagne на Євробачення поїхало))😅"

"Ждём Сердючку в Роттердаме, как представителя от Украины!🇺🇦"

"Чекаю що на Євробачення поїде🔥"

"Куда писать, чтоб Сердючка поехала на Евровидение? 🤔"

"Звісно чекаємо! Ніколи не перестає дивувати, а ще, роки слави аж ніяк не зіпсували людину! ♥️"

"Fo Sho и Maruv ждем, больше никого, а ну Веру Сердючку. Все больше никто не нужен,. Не ваша Тина, никто"

"Лучше бы на Евровидение поехал,как представитель Украины🔥👏"

"Чекаю як Бога"

"Тоді ми точно переможемо"

Ранее мы сообщали, 22 февраля станет известно, кого Украина отправит в Нидерланды представлять страну на песенном конкурсе. Отметим, в финал Нацотбора на "Евровидение 2020" прошли шесть участников: KRUTЬ с песней “99”; Jerry Heil – VEGAN; Gо_A – Соловей; David Axelrod – HORIZON; HAYAT – Call for love; TVORCHI – Bonfire.

Напомним, Данилко неожиданно обратился к украинцам из-за "Евровидения-2020": "Михалыч, ты шикарен!".

Как сообщала Politeka, Украину на Евровидении ждет катастрофа, шансов практически нет: "Страна скатилась...".