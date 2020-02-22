"Я уже нажарил картошки для тебя"

29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, возлюбленная бывшего вице-премьера Павла Розенко, обескуражила поклонников сильной худобой

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, похваставшись новыми особенными мом-джинсами, которые ей с трудом удалось найти. Лебедь предстала в темно-серых упомянутых штанах, заправленной в них белой рубашке, пиджаке, галстуке и кроссовках черного цвета. Ведущая позировала на автостоянке рядом с чемоданом на колесиках с ярким принтом. При этом Елена-Кристина смешно задрала ногу, поставив ее на чемодан.

Девушка призналась, что сбылась ее мечта: "Они снились мне ночами (туду-ду-дум..) Мерещились наяву (баууум...) Вспыхивали в мечтах (вжжжжух!!) Но найти я их не могла🙈🙈🙈 Мом-джинс с высокой и стильно-выразительной талией👖Чтобы сидели как агонь, чтоб удобно, чтоб с акцентом на поясе (две пуговки, мммм.. 😍), короче, нашла!!🤩"

Конечно, фолловеры порадовались за знаменитую украинку, но вмесе с тем многие выразили обеспокоенность ее сильной худобой. Некоторые даже согласились накормить Елену-Кристину.

Сама ведущая ответила в комментариях, что "не худая", а просто у нее такая тонкая талия.

"Господи вы такая худая!!!! Хочется вас накормить 😂😍🔥" - "спасибо, уже пообедала )) но я не худая)) у меня просто тонкая талия 😉 а пост- про джинсули, если что ☺️ Мне идут?😉"

"Сколько весишь" - "а вам для супа или для холодца?😉"

"Они мне снились ночами..." думала острова какие-то...на отдых рванете (чемодан рядом, всё как положено) 😁"

"Кристина больше кушайте, вы такая худенькая ❤️😅"

"Миниатюрная красотка 😍"

"Я вже насмажив картоплі для тебе)"

Ранее мы сообщали, Лебедь огорошила личным видео на День Валентина, на котором предстала вместе с любовником Розенко.

«1:30 ночи 15 февраля: Валентин ушёл, а Л❤️❤️❤️Ь осталась🥰🥰🥰 Говорит, что ей с нами весело и уютно😍😍😍», - написала она под роликом.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».

Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».