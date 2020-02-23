Каждая девушка, планируя свадебное торжество, в первую очередь задумывается над тем, какое платье наденет. Такому правилу следуют и украинские звезды
Предлагаем посмотреть, какими были украинские певицы на своих свадьбах:
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Пара сыграла свадьбу в июле 2015-го в одном из загородных комплексов под Киевом. На торжестве присутствовали Потап (именно он повел Надю к алтарю), Настя Каменских и другие известные звезды.
Тина Кароль
Джамала
Свадьбу с крымскотатарским активистом она сыграла в апреле 2017-го. Церемония росписи Джамалы и Сеит-Бейкира проходила в Исламском культурном центре. Вся церемония прошла с соблюдением всех мусульманских традиций.
Настя Каменских
Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом в мае прошлого года.
Алина Гросу
Ранее Настя Каменских призналась, что несмотря на плотный гастрольный график, они с мужем стараются находить время друг для друга, поскольку семья для нее - на первом месте.
Также артистка раскрыла главный секрет семейного счастья. Каменских считает, что у влюбленных могут быть разные цели и взгляды, но они всегда должны поддерживать друг друга. Именно так и происходит в их семье.
В отношениях звездной пары также присутствует и романтика. Потап обожает преподносить своей любимой романтичные и милые сюрпризы.
Напомним, что Потап показал Каменских, засветив долгожданный "беременный" живот: "Мать моего ребенка!".
Politeka сообщала, что Каменских опозорилась, засветив подростковые танцы на видео: "Молодость уходит, угомонись".
Также Politeka писала, что Настя Каменских в белом бикини показала пятую точку в откровенном виде: "Настя, надоело уже...".