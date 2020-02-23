Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом в мае прошлого года.

Алина Гросу

Ранее Настя Каменских призналась, что несмотря на плотный гастрольный график, они с мужем стараются находить время друг для друга, поскольку семья для нее - на первом месте.

Также артистка раскрыла главный секрет семейного счастья. Каменских считает, что у влюбленных могут быть разные цели и взгляды, но они всегда должны поддерживать друг друга. Именно так и происходит в их семье.

В отношениях звездной пары также присутствует и романтика. Потап обожает преподносить своей любимой романтичные и милые сюрпризы.

Напомним, что Потап показал Каменских, засветив долгожданный "беременный" живот: "Мать моего ребенка!".

Politeka сообщала, что Каменских опозорилась, засветив подростковые танцы на видео: "Молодость уходит, угомонись".

Также Politeka писала, что Настя Каменских в белом бикини показала пятую точку в откровенном виде: "Настя, надоело уже...".







