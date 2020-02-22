26-летняя Алла Добкина, дочь украинского политика Михаила Добкина, ошеломила дерзкой выходкой в одном из самых дорогих отелей в столице Франции

Как передает Politeka.net, девушка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Так, судя по геометке, Алла остановилась в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel George V Paris, который расположен недалеко от знаменитой Эйфелевой башни. На фото Добкина предстала в широких темных джинсах, белом пиджаке с черным орнаментом, кроссовках и солнцезащитных очках. Она позировала на террасе.

На одном из кадров Алла сидит на стуле, задрав обе ноги и положив их на ограждение. При этом одной рукой девушка якобы поправляет распущенные волосы. На другом снимке Алла ограничилась поднятием только одной ноги: на тот раз красотка стоит, а рукой держится за поручень, чтобы не упасть, потеряв равновесие.

Поклонники за несколько часов успели более тысячи раз "лайкнуть" эти фото. Правда, не все остались в восторге. Некоторые заметили "изъяны".

"Звезда и GUCCI❤️"

"На фоне такого пола...."

"Зачем ты так?"

Ранее мы сообщали, растрепанная Добкина поделилась снимком с подругой-блондинкой, с которой вместе отправилась в Париж. На фото дочь политика обняла знакомую и прижалась к ней.

"Кайф какой.)"; "Хорошо провести время 🙌"; "Красоточки мои любимые! Всем привет!🙏", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, Алла похвасталась стильным "луком" в рваном вязаном платье. Девушка позировала на фоне черной стены в туалете перед зеркалом. Красотка традиционно сложила губки "уточкой" и опустила взгляд на телефон.

Кроме того, мы писали, что недавно дочь Добкина обнадежила фолловеров тем, что собирается исполнить чью-то мечту (выберет по комментариям).

"У меня к вам серьезный вопрос..🖤 вы счастливы сейчас? Я хочу понять, сколько у меня здесь счастливых людей 💋 И второй вопрос..о чем вы мечтаете? Я хочу почитать и осуществить 1 вашу мечту 😊 конечно машины, квартиры не обещаю..ведь счастье не в этом...", - сообщила девушка в соцсети.

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

Также Politeka писала, что горячая Добкина посветила пышной грудью: "Хочется внимания...", пикантные кадры