За личной жизнью Дженифер Энистон после многозначительной встречи ее с бывшем мужем Брэдом Питтом начали следить еще с более пристальным вниманием

Ее фанатов не покидает надежда увидеть свою любимую голливудскую актрису в свадебном платье, или под руку со звездным красавчиком Питтом.

Так, Джен Эннистон не спешит налаживать отношения с экс-супругом. Вместо этого начала крутить новый роман.

Конечно же, с актером. Новым избранником по информации инсайдеров стал 48-летний актер Джон Хэмм, известен ролями в сериале «Безумцы», фильмах «Малыш на драйве», «Шпионы по соседству» и других.

«Они болтали целую вечность. Все заметили, что они хорошо друг друга знали», — рассказывает инсайдер.

Отметим, что в прошлом году этим двоим уже приписывали роман, но актеры отмолчались. Что,в свою очередь, породило массу слухов и сплетен.

Напомним, что Дженнифер Энистон согласилась сняться в специальном эпизоде сериала «Друзья».

Об этом актриса написала на своей странице в Инстаграм. Энистон опубликовала архивный снимок, на котором все актеры сериала вместе, подписав его «Это случится…». Кроме этого, актриса отметила под постом своих коллег по сериалу: Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Лебланка, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.

Пост актрисы, которую считали виновной в том, что сериал «Друзья» не получил продолжения, вызвал бурю эмоций среди поклонников и пользователей сети. Новость получила огромный отклик среди мировых звезд, ведь все они росли на культовом сериале.

Коллега Энистон по сериалу «Утреннее шоу» Риз Уизерспун написала: «Святая корова! Это 100%!».

«Вау», - пишет звезда «Голодных игр» Элизабет Бенкс.

«Чтооо?», - не верит своим глазам голливудская звезда Мишель Пфайффер.

«Вау .... подожди. Что происходит?», - пишет глава семейства Кардашьян Крис Дженнер.

Звезда сериала «Проект Минди» Минди Калинг написала «Объясните пожалуйста», намекая на то, что Энистон не сообщила никаких подробностей объединения актеров, а только заинтриговала их объединением.

«Это так увлекательно», «Аххх», «В это невозможно поверить», «Наконец-то», «Это действительно захватывающе! Пожалуйста. Больше», - пишут счастливые знаменитости.

Даже бывшая подружка Брэда Питта Гвинет Пелтроу отписалась под постом Энистон, написав «Не может быть!».

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