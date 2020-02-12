Такой звезду еще не видел никто

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая является бывшей супругой Брэда Питта, показалась в смелой фотосессии

Как сообщает Politeka, снимки опубликованы на странице известного журнала Interview.

Так, на обложку журнала попал снимок, где девушка позирует в кожаной куртке на голое тело, а также в трусиках с высокой талией и высоких сапогах. Звезда сидит на столе и широко развела ноги в стороны.

Уточняется, что 51-летняя звезда снялась без нижнего белья в черном платье от Versace, с вырезом на животе.

На других снимках Энистон позирует в крохотном топе и кожаной юбке-карандаше, а также трусиках и расстегнутой рубашке.

Как известно, сниматься в откровенных фотосессиях сама актриса раньше называла табу, поэтому данный поступок совершенно не характерен для нее.

Как сообщалось ранее, голливудская актриса Дженнифер Энистон заменила популярнейшую в США телеведущую Эллен Дедженерес на ее авторском проекте.

Фотографии с вечернего шоу опубликовала на своей странице в Инстаграм певица Селена Гомес, которая стала гостьей вечера.

«Вчера было так весело! Дженнифер была такой значимой фигурой в моей жизни. Я люблю ее юмор, ее грацию и ее сердце! Посмотрите интервью, во время которого я все время на нее смотрю!», - подписала Селена пост с серией снимков.

Поклонники артистки были в восторге от экспериментального формата шоу. Они похвалили Энистон и Гомес за прекрасный внешний вид.

Напомним, что Энистон поразила интимным признанием после встречи с Питтом.

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