Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом
Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.
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В разделе Стори появились кадры с артисткой, ухаживающей за собой и наносящей макияж. Отметим, в вопросах красоты и внешнего вида уход лицом очень важен, к тому же, он имеет свои особенности в зависимости от сезона.
На новых кадрах, представленных в разделе Стори, звезда позировала в естественном виде, показывая уход за собой. Похоже, вечеров певица решила провести детокс коже, а также побеспокоиться о коже вокруг глаз. С патчами черного цвета артистка показала себя с разных ракурсов.
Примечательно то, чтоб без макияжа губы Анны выглядели несколько припухлыми, а глаза уставшими.
Отметим, вчера артистка показала весенние переменны – Анна впервые решилась сменить имидж и состричь челку.
«Спасибо салону, за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите. Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?», – написала Анна под стильным снимком.
До этого артистка решила сразить небольшими роликам в Инстаграм, сверкнув будущей новой прической. Перед зеркалом звезда предстала в обычном наряде. Также видно, что стилист работает над волосами артистки, состригая челку и укладывая ту впервый раз.
Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.
Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.
Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом