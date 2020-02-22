Настя Каменских призналась, что старается лучше выглядеть для мужа

Недавно в Национальном дворце искусств «Украина» прошла церемония вручения Национальной музыкальной премии «Украинская песня года». Открывала премию Настя Каменских, певица NK, которая недавно вернулась с мужем рєпером Потапом из отдыха в Канкуне, Мексика.

На отдыхе звезды пытаются дать отдых своей коже и не делать макияж. Однако же, Настя, напротив, все две недели отпуска часто радовала поклонников новыми стильными образами на фото и видео с Тик Тока, а также делала вызывающий макияж.

«Я своего мужа очень редко вижу, потому что мы гастролируем. Я, во-первых, делаю это для него. Он всегда мне говорит, например, я приду, все снимаю с себя, он: «Вот видишь, для кого-то ты выряжаешься, красишься, а как для меня, так дульку закрутила». Поэтому могу сказать, что я делала это и для него, и для себя», — призналась певица.

Она также рассказала, что им трудно вдвоем с Потатом принимать решения на проекте «Голос країни».

«Мы же два тельца, мы можем поспорить. Могу сказать, что сейчас у нас настолько есть уважение друг к другу, что у нас уже не бывает такого. Иногда летела и посуда, конечно. Ну слушайте, это страсть», — уверена Настя Каменских.

Напомним, что певица опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм фото, сделанное перед концертом.

Причем звезда позировала без сценичного костюма, а в привычной теплой куртке с тигровым принтом и с ярким макияжем на лице. На милом кадре видно, как артистка в достаточно интригующем виде позировала прямо перед камерой.

«Куда подписки пропали», «Самая красивая😻😻», «Куколка😘», «Много волос , мало лица 😏», «Куколка😻», «Петь когда начнёшь», «🔥 это фото шикарное», «Сьогодні розіграш BMW?😬👍💣», «Дуже красиві😍», «Красотка🔥🔥🔥🥥», «Красавица 😍😍😍😍😍», «Какая красивая ❤️», – пишут пользователи.

Настя также стала часто появляться с Потапом на забавных роликах, снятых вместе, чтобы подогреть интерес к новым музыкальным работам. К примеру, в этот раз на странице Потапа появилось нежное фото с супругой.

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