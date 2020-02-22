Популярная украинская певица Алина Гросу поделилась стихотворением собственного сочинения

Его звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Артистка сопроводила стих фотографией, на которой она выглядит как настоящая француженка. На Алине надет клетчатый пиджак, очки и черный берет. Черты лица артистки благодаря макияжу выглядят очень утонченно.

«Из тех мостов, что сломаны на части..

Мы строим под землёй свои пути..

В глубинах наших душ всё ищем счастье,

В том прошлом, где смогли его найти..», - так начинается стихотворение, написанное Гросу.

Поклонникам очень понравилось стихотворение и образ артистки. Они оставили под постом множество восторженных комментариев.

«Алина, твои стихи это нечто», «Приятные стихи. Со смыслом. Спасибо, что даришь эмоции», «Проникновенный стих!!! Умница!!!», «Красотка», «Класный стих... Аж до души...», - пишут пользователи сети.

Кстати, несмотря на французский образ, фотографию артистка сделала в немецком Нюрнберге. Поклонники в Инстаграм даже попытались пригласить ее на кофе. До этого Алина также отдыхала в Австрии. Фотографиями с отдыха она регулярно делилась со своими фанатами.

Многие обратили внимание, что на последних снимках девушки нет ее мужа, свадьбу с которым она сыграла в прошлом году. Сама Гросу слухи не комментирует.

Ранее мы писали, что Гросу устроила горячие танцы на репетиции. Кадрами она поделилась со своими фолловерами. На видео девушка репетирует танец под песню «Арестован». Она рассказала, что монтаж клипа уже происходит. Гросу с нетерпением ждет, когда сможет поделиться ним со своими поклонниками.

Как известно, Алина Гросу стала популярной еще в детстве благодаря хиту «Бджилка». Правда, во взрослом возрасте девушка решилась на кардинальную смену имиджа. Теперь она выступает соблазнительницей. Ее клипы очень откровенные.

Напомним, что фигуристая Алина Гросу выпятила свое главное достоинство в облегающем наряде: «размерчик, что надо».

Как сообщала Politeka, Алина Гросу поразила внешностью в новом образе, как в 90-х.

Также Politeka писала, что Гросу огорошила дерзким стилем, обтянув прелести в майку: "Как пацанка".