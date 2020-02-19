24-річна українська співачка Аліна Гросу порадувала шанувальників новими фото

На новому знімку зірка сцени постала в романтичному образі. Як передає Politeka.net, поділилася виконавиця кадром у своєму мікроблозі в Instagram:

«Місто, де бували Толстой і Тургенєв.. де Достоєвський програв усі свої статки і почав писати роман «Гравець»...місто, яке римляни заснували в першому столітті нашої ери…», - підписала артистка своє нове фото, а геолокація позначена в Баден-Бадені, Німеччина – одному з найпопулярніших курортних напрямків країни.

На знімку співачка позує у червоному закритому, але облягаючому вбранні - платтячко на гудзиках в червоно-чорний квадрат. Наряд вигідно підкреслив практично всі переваги фігури молодої красуні-артистки, її пишні груди зокрема. Образ Аліни доповнили пишна укрладка і непомітний макіяж.

Шанувальникам дуже сподобався новий пост знаменитості, вони в коментарях пишуть про красу Аліни і цікавляться, як часто та подорожує. Також деякі фолловери порівняли артистку з "лялькою" і назвали її "дуже хорошою".

Раніше ми розповідали, Гросу, відкинувши всякий сором, влаштувала постільну фотосесію з красенем - переможцем шоу «Топ-модель по-українськи» Самвелом Туманяном. При цьому зовсім забувши про чоловіка, бізнесмена Олександра Комкова, за якого вийшла заміж у минулому році. Дівчина поділилася в мережі фото, де вони з Самвелом лежать, обійнявшись в ліжку. Примітно, що при цьому обидва голі.

Як виявилося, Гросу запросила хлопця знятися у своєму кліпі «Ложь». Незважаючи на те, що кліп вийшов ще в 2018 році, згадати про нього Гросу вирішила саме зараз.

Також ми писали, Гросу показала кадри з поїздки до Відня. Зокрема, на одному з них артистка з'явилася в чорному пальто з пишним хутряним коміром і чорною пов'язкою на голові. Фото вийшло чарівним, враховуючи неймовірно казковий фон.

Нагадаємо, шикарна Гросу спокусила видом у всьому чорному

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