Відома українська співачка Аліна Гросу показала репетицію пісні

На кадрах Аліна в чорному костюмі, з боків від неї можна побачити дівчат з підтанцьовки. Вони разом репетирували пісню і виконували танець. На тлі можна побачити музичне обладнання. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прямо зараз сидимо, монтуємо кліп на пісню #ЗААРЕШТОВАНИЙ. Шалено чекаю, коли зможу вам його показати))) а поки виставляю шматок репетиції з моїми місячними дівчатками", - написала Гросу під відео.

Фанати встигли подивитися ролик майже 17 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Дуже класна пісня, знаю на пам'ять її )) Дуже чекаю на вашу нову пісню,,,, танець просто супер)) Аліночка ви дуже класна)) Спасибі вам за все))", "Супер! Обожнюю цю пісню! Творчих успіхів Вам, Аліна!!!", "Балдію від цієї пісні", "Супер, ви вогник", "У вас все пісні хіти".

Раніше ми повідомляли, що популярна співачка Аліна Гросу продовжує дивувати передплатників новими фото і відео.

Сьогодні на її сторінці в Instagram з'явився перепост загадкового фото, на якому оголена дівчина лежить в ліжку з невідомим чоловіком. Фотографію опублікував у сториз користувач мережі під ім'ям Дмитро Кравченко, який підписаний як директор з колабораціями. Гросу сториз перепостила.

Повідомлялося, що відома українська співачка Аліна Гросу показала нове фото з відпочинку в Австрії.

На знімку Аліна позує в пальто з величезним коміром та поясом на талії. Волосся співачка вирішила залишити розпущеним, взявшись однією рукою за них. На задньому фоні можна побачити історичну пам'ятку Австрії у Відні, куди вирушила відпочивати Гросу. Як можна помітити, зараз там снігу немає, хоча і холодно.

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