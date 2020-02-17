24-річна українська співачка Аліна Гросу збентежила новими фото, на яких проміняла жіночний і романтичний стиль на більш брутальний

Як передає Politeka.net, зірка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, питаючи думки у шанувальників з приводу її преображення. Так, Аліна постала в рваних джинсах, кросівках, білій майці і вітровці з яскравим принтом. Співачка позувала на тлі стіни, розмальованої графіті, сидячи на бетонних блоках.

Заради зухвалого стилю "пацанки" артистка зробила пишну зачіску а-ля кінець 80-х - початок 90-х, а також вибрала яскравий макіяж і вдалі аксесуари.

"Більше яскравих фарб🌈 Кому вже літа і тепла?🥰 #обирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣?", - підписала фото артистка.

Шанувальники прийшли в невимовний захват, і багато хто висловив думку, що такий стиль їм подобається. Менш ніж за добу пост зібрав понад 9 000 лайків.

"Бомба 💣"

"Крута🔥🤘Фотки👍😍 На всіх фотках, красуня😋❤️"

"Може бути піднімешся!! "

"Краще нову пісню"

"Не звично бачити Вас в такому образі ❤️ але шикарно 🔥😘"

"Як пацанка😅"

"Мені такий ваш стиль Аліночка найбільше по душі! Ви красуня!!!"

Раніше ми розповідали, Гросу, відкинувши всякий сором, влаштувала постільну фотосесію з красенем - переможцем шоу «Топ-модель по-українськи» Самвелом Туманяном. При цьому зовсім забувши про чоловіка, бізнесмена Олександра Комкова, за якого вийшла заміж у минулому році. Дівчина поділилася в мережі фото, де вони з Самвелом лежать, обійнявшись в ліжку. Примітно, що при цьому обидва голі.

Як виявилося, Гросу запросила хлопця знятися у своєму кліпі «Ложь». Незважаючи на те, що кліп вийшов ще в 2018 році, згадати про нього Гросу вирішила саме зараз.

Також ми писали, Гросу показала кадри з поїздки до Відня. Зокрема, на одному з них артистка з'явилася в чорному пальто з пишним хутряним коміром і чорною пов'язкою на голові. Фото вийшло чарівним, враховуючи неймовірно казковий фон.

Нагадаємо, що шикарна Гросу спокусила видом у всьому чорному: "Красуня, ням-ням".

Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу шокувала новим обличчям після відпочинку в Європі, особисті кадри: "Відень пішла на користь".