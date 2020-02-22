Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

Звезда собирает полные площадки и впечатляет зрелищным шоу и яркими костюмами.

Причем в жизни не забывает артистка также удивлять неординарными выходками в собственных клипах или же довольно дерзкими образами. На новом промо-фото звезда удивила необычной причёской и такой же взлохмаченной, как волосы звезды, шубой.

Также можно заметить в мини-коллаже полный образ, используемый для нового клипа "Новый Рим".

Отметим, еще позавчера звезда анонсировала скорый выход клипа. Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев, который также недавно работал с Ани Лорак. Похоже, клипы двух украинских певиц, проживающих в РФ, выйдут на перебой друг другу.

До этого певица показала, как появилась во время премьеры фильма "Лед-2" в кинотеатре "Октябрь". Стоит отметить, что на премьере фильма, на которой и присутствовала звезда, произошла эвакуация из-за сильного задымления.

«Вам без челки так классно, с челкой тоже, но без челки круче, мне бы так) и чтоб с чёлкой и БЕЗ😊», «Ну как можно быть такой идеальной????🤤😻😭🤤✨🕊», «от Вашего образа точно 🤯🤯💘🧚🏻‍♀️💫», «Вези меня водитель немооой💥🤯😘😘», «Я Вас не узнала», «Боже, ну я просто таю...🤯 Невозможно красивая 😍😍💥», «Почему сегодня, если говорили 14?», «Какая красивая, ну невозможно !😭😭😍❤️», «Здравствуйте!, «Шикарная ♥️ Фото просто бомба 🔥 Богиня 😇».

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