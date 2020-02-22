Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая лучшие кадры со своего клипа - пикантный поцелуй с Янисом Тиммой. Молодой баскетболист буквально соблазнил Анну на дорогом мотоцикле.

«Сколько часов я целовалась на съёмках клипа #ИгристоеДетка для идеального результата? Сколько бутылок игристого было выпито во время съёмки?», – интригующе подписала новый ролик Седокова.

Так, изначально в новом клипе певица развлекается с подругами в ночном клубе. Одета она в сверкающее боди и меховое пальто. Позже в клипе появляется полицейский, которого играет возлюбленный Седоковой. Пара специально страстно целуется, после чего певица оказывается лежащей на полицейском байке.

Причем ранее Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным. Похоже, пара действительно счастлива, ведь недавно Янис и Анна решили завести собачку, словно молодая семья.

"Хочу, чтобы история нашей любви бегала по дому", - написала Седокова.



Причем ранее артистка откровенно прокомментировала отношения с возлюбленным Янисом Тиммой:

«Я не знаю человека лучше. Иногда сержусь на тебя за то, что ты такой правильный. Не знаю другого человека, который так же рьяно боролся бы за мои мечты! Каждый день мотивировал меня становиться круче и обсуждал мои бесконечные новые проекты! Мой мир был абсолютным хаосом, а потом появился ТЫ❤️», – трогательно написала певица.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом