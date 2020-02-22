Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи кращі кадри зі свого кліпу - пікантний поцілунок з Янісом Тиммой. Молодий баскетболіст буквально спокусив Анну на дорогому мотоциклі.

«Скільки годин я цілувалася на зйомках кліпу #ИгристоеДетка для ідеального результату? Скільки пляшок ігристого було випито під час зйомки?», – інтригуюче підписала новий ролик Седокова.

Так, спочатку в новому кліпі співачка розважається з подругами в нічному клубі. Одягнена вона в блискуче боді і хутряне пальто. Пізніше в кліпі з'являється поліцейський, якого грає улюблений Седокової. Пара спеціально пристрасно цілується, після чого співачка виявляється лежачої на поліцейському байку.

Причому раніше Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим. Схоже, пара дійсно щаслива, адже нещодавно Яніс та Анна вирішили завести песика, немов молода сім'я.

"Хочу, щоб історія нашої любові бігала по будинку", - написала Седокова.



Причому раніше артистка відверто прокоментувала стосунки з коханим Янісом Тиммой:

«Я не знаю людини краще. Іноді серджуся на тебе за те, що ти такий правильний. Не знаю іншої людини, яка так само завзято боровся б за мої мрії! Кожен день мотивував мене ставати крутіше і обговорював мої нескінченні нові проекти! Мій світ був абсолютним хаосом, а потім з'явився ТИ❤️», – зворушливо написала співачка.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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