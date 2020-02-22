Дочь легендарной модели 1990-х Синди Кроуфорд Кайя Гербер вместе со своей подругой, певицей Шарлоттой Лоуренс устроила жаркую фотосессию

Фотографию на своей странице в Инстаграм опубликовала Лоуренс, передает Рoliteka.net. На снимке девушки сидят около бассейна в одинаковых купальниках и шляпках. На фото прекрасно видно стройные фигуры юных красоток.

«Ох, как я люблю ее», — подписала Лоуренс пост.

Отметим, что фото звезд собрало почти 70 тысяч лайков. Поклонники восхищены формами девушек.

«Вау», «Совершенство!», «Красивые», «Жены», «Кто мать, а кто дочь?», «Фото для папика?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 18-летняя Кайя Гербер пошла по стопам своей легендарной матери и тоже стала моделью. Девушка не стесняется публиковать откровенные снимки в своем микроблоге. Уже сегодня у нее множество контрактов, она участвует в модных показах.

Ранее мы писали, что Кайя появилась на церемонии награждения британской премии Fashion Awards 2019 в одном лифчике и прозрачной белой юбке. Маленький лиф модели был украшен жемчужными деталями. Ее волосы были уложены назад.

Отметим, что Кайя очень похожа на свою звездную мать. В сети постоянно сравнивают молодую Синди с ее дочкой. На некоторых снимках девочка действительно сильно похожа на свою мать.

Кстати, несмотря на юный возраст, Кайя уже давно занимается модельной карьерой. Она покорила критиков на Парижской неделе моды, где презентовала линейку одежды Модного дома Chanel. Отметим, что во время показа с девушкой произошел конфуз. Полупрозрачный топ с рюшами задрался во время движения, в результате чего через тонкую прозрачную ткань была видна грудь девушки.

Напомним, что дочь Синди Кроуфорд превзошла звездную мать, оголившись на подиуме: "Невероятно красивые...".

Как сообщала Politeka, полуголая дочь Кроуфорд потеряла стыд, показав себя без белья: "Мама одобряет?".

Также Politeka писала, что дочь Кроуфорд разделась и показала себя во всей красе: "Даже лучше мамы".