Принц Гарри и Меган Маркл пожаловались на королевскую семью

Фактически публичная жалоба всполошила поклонников Меган Маркл. По ее с мужем заявлению следует, что с ними обращаются не так, как с прочими родственниками королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Хотя есть прецеденты, когда другие титулованные члены королевской семьи искали работу за пределами института монархии, для герцога и герцогини Сассекских назначен 12-месячный испытательный срок», — обиженно написали они на своем веб-сайте «Sussex Royal».

Также они заявили, что королеве не принадлежит слово «королевский» после того, как они были вынуждены со скандалом отказаться от своего бренда «Sussex Royal».

В заявлении говорилось: «Хотя Монархия или Кабинет министров не обладают какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова «королевский» за рубежом, герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать «Sussex Royal» или какую-либо итерацию этого слова нигде в мире после 31 марта».

Напомним, что герцоги Сассекские никак не могут определиться, где им вместе с маленьким сыном будет лучше жить в Северной Америке. На этот раз парочка приглядывается к огромному дому на юге.

Появилась информация, что принц Гарри и Меган Маркл кардинально поменяли решение по поводу места жительства. Так, вместо холодной Канады они начали подыскивать роскошный дом в солнечном Малибу в США. Видимо, родственники королевы Елизаветы II решили жить в более теплом местечке.

По данным источника британского таблоида The Sun, в частности парочка положила глаз на трехэтажный особняк, ранее принадлежавший актеру Дэвиду Чэрвету (играл в "Спасателях Малибу"). Стоимость этого жилища поражает – 7 млн долларов.

Также мы писали, что писательница Жермен Грир еще в прошлом году сказала пророческие слова о Меган Маркл. Грир, наблюдая за нападками СМИ и общественности на принца и его супругу, сказала следующее: "Я надеюсь, что она сбежит, но, возможно, она возьмет Гарри с собой".

Писательница напорочила, что пара может полностью стать безвестной.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.