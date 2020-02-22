Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

В этот раз артистка показала в разделе Стори целую серию кадров из отдыха, куда оправилась всего несколько часов назад. При этом артистка выглядит довольно необычно. На основной странице появилось также стильное фото.

В этот раз Слава показала, как решила помолиться Черной Деве Монсерратской. Отметим, скульптура Девы Марии с Христом находится в бенедиктинском монастыре Монсеррат, на одноименной горе в Каталонии.

«В мире есть немало мест, чья особая магия и энергетика не нуждается в доказательствах. Сегодня я загадала желание, держа за руку Черную Мадонну или, как ее еще называют, Деву Монсерратскую. Ежегодно этот горный монастырь посещают около 3 000 000 туристов и паломников разных национальностей и вероисповеданий. На чудесное исцеление не рассчитываю, но в чудо верить продолжаю. Пусть сбудется», - удивила откровениями звезда.

Также артистка решила показать очередную смену имиджа. Как известно, у певицы редкий и необычный цвет волос. Медный оттенок ее локонов не раз привлекал к ней внимание, а сегодня артистка показала, как стилист придает нового оттенка ее волосам.

Так, на новом видеоролике в Инстаграм видно, как она решилась на первый шаг – изменила цвет челки и высветлила пряди. На видео представлена нарезка кадров, сделанная во время записи процесса процесс ее перевоплощения. Стилист работает над ее прядями, пока Слава терпеливо сидит в кресле.

"Теперь я тоже "с**ка крашеная", пусть даже в районе челки. Но все равно приятно. Жека, ты умеешь срезать и выкрасить эти скучные будни. Обожаю и доверяю", - пишет Слава под роликом. Пользователи сети тут же прокомментировали увиденное.

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