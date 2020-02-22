Украинский певец MELOVIN поделился в сети важной новостью

Об этом участник Евровидения от Украины рассказал на своей странице в соцсети Instagram, сообщает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Константин Бочаров (настоящее имя певца) опубликовал трогательное видео, на котором он шагает с ребенком на руках под церковный звон. Сначала кажется, что идет как на каторгу, ведь его лицо серьезно, на глазах – черные очки, а также он одет во все черное. Более того, MELOVIN даже шаги делал в такт звон колоколов. После чего артист начинает улыбаться и поворачивает ребенка к себе лицом. Эпатажный во всем певец не смог и здесь не удивить публику.

«Сегодня 22 февраля 2020 год! День осознания и счастья! Я стал крестным папой! Мой маленький принц! Леонид Ильич! Расти здоровым и не бойся мечтать! Я буду всегда рядышком!», – написал он трогательный пост в сети на своей странице.

В сети меловинаторы (так зовут себя фанаты исполнителя) начали активно поздравлять Бочарова в комментариях, и даже представлять, каким он будет отцом для своего ребенка в будущем. Некоторые даже подсмеялись, что маленьких Леня будет звать его «дядей Мелом».

«Представляю, как мило будет звучать "Дядя Мел"», «уверена что ты будешь хорошим папой💞 но попозже 😂», «прекрасные😻😻😻 малышу очень повезло с крёстным папой!», «Теперь и ты будешь, будто ангелом-хранителем для кого-то», «когда папой будешь, а?», «,Ребенок в шоке?😂. А вообще очень мило и поздравляю», «Явно самый лучший крестный папа будет у него!😍», «Этот малыш ещё не знает кто его крестный❤️😂🔥❤️❤️», «Поздравляем 💖 Он такой милыыый», «Боже как это мило❤️❤️❤️ Сначала подумал что это твой ребенок пока текст не прочитал)))», «Ты как молодой папаша 😻», «Поздравляю!!!!😱😱😱❤❤❤❤ Какое счастье!!!», «Градус милоты зашкаливает ❤️❤️❤️ Поздравляю тебя и малыша с таким важным днём!», – восхищаются фанаты и фанатки украинского артиста.

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