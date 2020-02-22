Популярный телеведущий, автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров отреагировал на события в Новых Санжарах, где люди набросились на автобусы эвакуированных из Уханя украинцев

Свое мнение по поводу событий Комаров написал на странице в Фейсбук, передает Рoliteka.net. По словам телеведущего, который объездил весь мир, где часто попадал в чрезвычайные ситуации, ему хочется проснуться и понять, что все это ему приснилось.

«Я, правда, не знаю, что ответить на вопрос: «А это правда?» своим друзьям из других стран. Особенно из Китая - замечательным и очень достойным людьми, которые сейчас оказались в очень сложной ситуации», - написал Комаров.

По его словам, он не знает, как объяснить людям, что эти несколько человек, которые бросали камнями в автобус с людьми, не говорят о стране и нации в целом. Комаров посоветовал всем, кто рьяно выступает против эвакуации украинцев из Китая, примерять ситуацию на себя.

«Представьте, что там по контракту работает ваша родная, любимая сестренка. И живет она в Китае с маленькими детьми. Что она пережила страшный месяц, пытаясь вывезти малышей домой», - обратился Комаров к украинцам.

Комаров отмечает, что очень хорошо, когда удается уехать из страны, в которой сложилась подобная сложная ситуация. Он заявил, что произошедшее для него – это страшный сон, он хочет быстрее проснуться.

«Задача службы безопасности – найти и жестко, публично наказать тех, кто подливал масла в огонь и провоцировал этот позор на весь мир», - уверен телеведущий.

Он также принес извинение украинцам, которые прилетели из Китая, подчеркнув, что на самом деле украинцы очень добрые и отзывчивые.

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