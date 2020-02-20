Український педіатр Євген Комаровський записав відеозвернення до українців з приводу евакуйованих з Китаю українців

Ролик Комаровський розмістив на своєму каналі в Youtube, пише Politeka. Лікар дуже емоційно відреагував на події, які відбуваються навколо евакуації українців з Китаю. За його словами, у нього склалося враження, що всі люди з моральними якостями та інтелектом виїхали з України.

«Люди, що ви творите? До нас приїжджають абсолютно здорові співвітчизники. Без єдиного будь-якого симптому хвороби. Коронавірус не літає по повітрю. Він передається при тісному контакті з реально хворою людиною. Ніякої загрози немає», - заявив лікар.

Він вважає, що українцям варто було б протягнути руку допомоги тим, хто опинився в Китаї під час епідемії коронавіруса. Нормальні люди, за його словами, повинні були запросити їх до себе, забезпечити умови. Допомогти тим, хто і так натерпівся.

«Як вам не соромно? Що ви творите? Щиро закликаю, припиніть цю паніку, яка не варта цивілізованої країни. Де ваша віра, мораль, моральність? Я б ще зрозумів, якби лікарі, які за жебрацькі гроші повинні надавати людям допомогу, кожен день спостерігати і ризикувати життям, обурювалися б. А так обурюються обивателі, яким на цих лікарів все життя плювати було», - жорстко зазначив Комаровський.

Він порадив українцям «набратися мізків» і взяти себе в руки. Комаровський підкреслив, що всім панікерам варто зайнятися своїми дітьми.

«Подумайте, як правильно профілактувати гострі респіраторні вірусні інфекції. Почитайте, що таке місцевий імунітет, як провітрювати приміщення, як підтримувати правильну температуру і вологість, як гуляти з дитиною, як зробити щеплення від грипу», - заявив він.

Лікар додав, що всі істерики з приводу українців з Китаю - це ознака неадекватності, нестачі інтелекту і відсутність моралі.

Відзначимо, що через страх українці протестують, палять шини і навіть готові спалити літак, на якому прилетіли українці з Китаю. Дійшло навіть до сутичок з нацгвардійцями. Ситуація вийшла з-під контролю.

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