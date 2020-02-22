Член жюри украинского Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 Андрей Данилко рассказал, почему Верка Сердючка не будет выступать на сцене в Европе



Как сообщает Politeka, об этом он заявил на сцене после выступления.

"Сердючка хочет, Данилко протестует.... посмотрим творческие группы.... Мы с удовольствием, но пусть и другие повыигрывают... страны.... Я в этом костюме уже как танк. И я не бесплатно же сюда хожу, только из большой любви к вам", - отметил он.

Обратим внимание, что в этот момент Данилко находился в образе легендарной певицы.

Как сообщалось ранее, фанаты украинского исполнителя Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, помнят его фееричное "второе место" на песенном конкурсе "Евровидение" в 2007-м и до сих пор надеятся, что их кумир снова покажет, на что способен

Планировалось, что Сердючка откроет финал украинского Нацотобра на "Евровидение 2020" и презентует обещанный публике сольный сюрприз. Детали выступления не раскрываются, но сообщается, что это будет что-то невероятное.

Отметим, помимо Сердючки со своими проектами на сцене Нацотбора также выступят певицы Тина Кароль и Джамала. Первая артистка подготовила эксклюзивный номер, который, по ее словам, ошарашит всех зрителей. А вторая покажет телевизионную премьеру своей новой композиции "Жалі".



Тем не менее, судя по многочисленным восторженным отзывам в соцсети, фанаты этого песенного конкурса больше всего ждут выступления Андрея Данилко. Примечательно, что многие хотят, чтобы именно Сердючка представляла Украину в Роттердаме (город в Нидерландах, где буодет проходить конкурс в этом году).

Напомним, Данилко неожиданно обратился к украинцам из-за "Евровидения-2020": "Михалыч, ты шикарен!".

Как сообщала Politeka, Украину на Евровидении ждет катастрофа, шансов практически нет: "Страна скатилась...".