Известная украинская исполнительница Настя Каменских засветилась на публике с другим мужчиной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Каменских позирует вместе с руководителем компании ALIGHT Владимирм Андрусишиным. Рядом с ней позирует Потап, который стоит с Людмилой Андрусишиной.

Уточним, что снимок спровоцировал настоящую бурю среди поклонников Каменских.

«Настя, я твоя фанатка! Ты – бомба!», «супер», «вау, какие сердечки», «идеальные», «супер пара», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм. Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу.

Причем Настя также стала часто появляться с Потапом на забавных роликах, снятых вместе, чтобы подогреть интерес к новым музыкальным работам. К примеру, в этот раз на странице Потапа появилось нежное фото с супругой.

К примеру, в этот раз на странице звезды появилось подобное видео, чтобы привлечь внимание к новой песне Алексея. Так, на представленных кадрах Настя в одежде Потапа показала, как двигается под новую песню Потапа «Девчонка».

Немного после в кадре появляется сам Потап в совершенно неожиданном образе. Он как будто изображает беременную Настю – у него на голове тюрбан из полотенца, а огромное якобы беременный живот прикрыт женским нарядом.

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