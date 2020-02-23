Мировые звезды, среди которых известнейшие исполнительницы как Дженнифер Лопес, Рианна, а также вездесущая Ким Кардашьян и знаменитый британский актер Дэниел Крейг, ценят себя и свой непростой труд потому и решили предупредить возможные предстоящие опасности

Так чего же боятся богатые и знаменитые и как со своими страхами борются? Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезд, а также информацию, которая находится в открытом доступе.

Уберечь свое узнаваемое лицо и роскошное тело – одна из основных задач богатых и знаменитых. Потому речь в материале пойдет о звездных страховках на невероятные суммы.



Дженнифер Лопес оценила свои ягодицы в 27 миллионов долларов, имеено столько звезда получит, если что-нибудь произойдет с ее объемной «визитной карточкой» в мире шоу-биза.

Ким Кардашьян, которая также славится своей фигурой не была оригинальной и последовала примеру Джей Ло, вот только сумма страховки несколько уступает сумме страховки певицы - 21 миллион долларов.

Красавец-актер Дэниел Крейг – единственный в истории Джеймс Бонд-блондин застраховал свое подкачанное тело на 9,5 миллиона долларов, ведь работа у него на съемочной площадке не всегда безопасная.

«Плохая девчонка» Рири – певица Рианна знает, что ее стройные и подкачанные ноги покорили полмира наравне с ее голосом, поэтому она обе свои застраховала ноги на «скоромный», по звездным меркам, миллион долларов.

Легендарная Мадонна на 2 миллиона долларов застраховала свою грудь, а оскароносная Джулия Робертс, как оказалось, оформила одну из самых дорогих страховок в 30 миллионов долларов, застраховав свою фирменную улыбку, зубы, проще говоря.

Ранее мы писали о списке звезд с разбитым сердцем, которым за 40. В нем фигурируют такие известнейшие имена, как Моника Беллуччи, Ванесса Паради, Дженнифер Энистон.

Актриса и одна из самых красивых женщин мира Моника Беллуччи была замужем за также актером, и также, как она известным - Венсаном Касселем. У пары двое детей.

Моника и Венсан познакомились во время съемок фильма «Квартира» в 1996 году. Пара прожила счастливо много лет, но, когда Моника постарела или же отношения себя изжили, Венсан влюбился в молодую и эффектную темнокожую красавицу-модель Тину Кунаки. Пара сейчас вместе, у них есть совместный ребенок.

Ванесса Паради и Джонни Депп

Пара подружилась во время съемок фильма «Девятые врата», спустя же три месяца Ванесса сообщила, что беременна. Сейчас уже взрослая дочь одной из самых видных и утонченных «парочек» своего времени блистает на мировых подиумах и в кино – Лили-Роуз Депп выросла копией отца утверждают одни, очень похожей на мать – настаивают другие.

У пары также есть сын. Они были вместе 14 лет, после чего Джонни закрутил роман с партнершей по съемочной площадке «Ромовый дневник» Эмбер Херд. Но и с ней актер уже успел рассориться, спустя пару лет отношений.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Об истории «несчастной Джен», которую Бред Питт бросил ради соблазнительной и талантливой Анджелины Джоли – не слышал разве что ленивый. Но и вторые серьезные отношения Анистон успешными не назовешь. С Джастином Теру они встретились в зрелом возрасте, поженились, но счастье длилось всего пару лет, после чего пара развелась, детей у них нет.

Напомним, что Брэд Питт и Энистон после громкого воссоединения готовятся к "медовому месяцу": "Джоли кусает локти...".

Как сообщала Politeka, Энистон устроила фотосессию для взрослых в белье и без, Брэд Питт кусает локти: "Вот это формы!".

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