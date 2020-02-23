В интернет-сети ажиотаж из-за выступления Верки Сердючки на финале Национального отбора не Евровидение, в ходе которого она произвела настоящий фурор

Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на YouTube.

Так, Сердючка в ходе своего выступления исполнила сразу несколько своих композиций. Каждая из них превосходила по помпезности предыдущую, что спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«Вот, за кого нужно голосовать», «Андрюха как всегда – лучший», «это шедевр!», «Верку на Евровидение», «гениальный артист!», «Верка – королева!», «Это я понимаю артист. Сделает огонь своей харизмой. Надеюсь он вернется на Евровидение как участник в 2021», «ну вот никто из конкурсантов даже рядом не лежал – их нет на фоне Сердючки», - пишут они.

Ранее мы писали, что член жюри украинского Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 Андрей Данилко рассказал, почему Верка Сердючка не будет выступать на сцене в Европе.

Об этом он заявил на сцене после выступления.

"Сердючка хочет, Данилко протестует.... посмотрим творческие группы.... Мы с удовольствием, но пусть и другие повыигрывают... страны.... Я в этом костюме уже как танк. И я не бесплатно же сюда хожу, только из большой любви к вам", - отметил он.

Обратим внимание, что в этот момент Данилко находился в образе легендарной певицы.

Напомним, Данилко неожиданно обратился к украинцам из-за "Евровидения-2020": "Михалыч, ты шикарен!".

Как сообщала Politeka, Украину на Евровидении ждет катастрофа, шансов практически нет: "Страна скатилась...".