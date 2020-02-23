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На днях в Москве состоялось вручение премии "Пара года", где награждали самые крепкие пары шоу-бизнеса.

Год назад звездное семейство Заворотнюк-Чернишов стало призером в номинации "Творческая пара", кроме того супруги вели саму церемонию награждения. В этом году вечер вел Стас Костюшкин с супругой.

Самый неожиданный момент случился тогда, когда получать награду в номинации «Самая крепкая пара» вышли на сцену супруги Стриженовы. Они решили передать статуэтку Насте Заворотнюк и Петру Чернышову.

"Мы из их рук получали премию "Пара года" много раз. Это Настя Заворотнюк и Петя Чернышов. Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре", - обратился Стриженов ко всем собравшимся.

Его жена Екатерина поддержала это решение и добавила: "Есть пара для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышову".

Напомним, страшный диагноз звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поставили почти год назад. Незадолго после рождения младшей дочери Милы у актрисы резко ухудшилось состояние здоровья. Несмотря на нехватку инфрмации, так как семья старается держать происходящее в тайне, в сеть просочились данные о том, что Заворотнюк перенесла первую операцию в Германии. Однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов, после чего актрису перевезли в одну из московских клиник, где она продолжила лечение.

Затем осенью 2019 года появилась информация, что актрису выписали и перевели в реабилитационный центр, где она проходит процедуры в связи с параличем правой стороны тела.

Папарацци круглосуточно дежурят под стенами центра и заявляют, что в последнее время родные Заворотнюк перестали посещать учреждение. Предполагается, что либо состояние актрисы настолько ухудшилось, что медики запретили визиты, либо же ее выписали. В настоящее время местонахождение актрисы неизвестно.

Отметим, Новый год Заворотнюк отмечала в стенах клиники, несмотря на просьбы родственников отпустить ее домой.

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