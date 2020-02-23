Известная певица Светлана Лобода показала соблазнительный образ в эффектном наряде

Как сообщает Politeka.net, Светлана Лобода вернулась к трудовым будням, после семейного отдыха на берегу океана - певица вместе с дочерьми Евой и Тильдой летала в Мексику.

Артистка с удовольствием баловала поклонников красочными снимками, хвасталась точеными формами в купальнике. Кроме того, она стала чаще показывать младшую доченьку, которой скоро исполнится два года. Но недавно она показала на своей странице в Instagram кадры с гримерки, где певица готовится к выступлению. Тем самым Лобода объявила - отдых закончен.

Исполнительница позирует, сидя на стуле в гримерке и игриво расставив ноги. При этом на Светлане бюстгальтер без бретелей и брючный костюм насыщенного красного цвета, пиджак от которого наброшен на плечи и открывает отличный обзор на пышный бюст и упругий пресс артистки.

Свой стильный лук певица дополнила золотыми украшениями: браслетами, кольцами и кулоном с красным камнем.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить отзывов под снимками певицы, ведь их она показала в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях.

Причем в жизни не забывает артистка также удивлять неординарными выходками в собственных клипах или же довольно дерзкими образами. На новом промо-фото звезда удивила необычной причёской и такой же взлохмаченной, как волосы звезды, шубой.

Отметим, еще позавчера звезда анонсировала скорый выход клипа. Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев, который также недавно работал с Ани Лорак. Похоже, клипы двух украинских певиц, проживающих в РФ, выйдут на перебой друг другу.

Напомним, похудевшая Лобода поразила цветущим видом на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Лобода удивила счастливым видом рядом с повзрослевшей дочерью

Как Politeka сообщала, что знойная Лобода показала сочное тело в коже и кружеве