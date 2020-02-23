Известная певица Настя Каменских впечатлила откровенным видео в сети

Как сообщает Politeka.net, Настя Каменских меняет образы как перчатки – она обожает перевоплощения и всегда привыкла быть на высоте.

Певица не скрывает, что неравнодушна к шоппингу и даже в подтверждение этому показала довольно пикантное фото из примерочной. Если на сцене артистка блистает в откровенных нарядах, а в клипах зажигает в соблазнительных образах, то в повседневной жизни она предпочитает удобные луки.

Каждый ее снимок и видео получают множество восхищенных комплиментов от пользователей сети. Новое видео не стало исключением.

В горячем видео певица появилась в соблазнительном образе. Артистка перевоплотилась в эффектную дерзкую красотку с неоновыми тенями в прозрачном кружевном боди и оригинальных штанах. В этом наряде девушка показала зажигательный танец, потрусив своими прелестями на камеру.

Поклонники не смогли устоять перед эффектной звездой и забросали ее комплиментами в комментариях под видео. Подписчики певицы сообщили, что танец произвел на них впечатление.

"Такая хорошенькая ,милая ,очень классная👄👄👄👄👄👄👄🍭", "Сладкая конфетка💚", "Латинские ритмы❤️ Любовь навсегда❤️ и если бы не знала что вы поете, никогда бы не сказала, что это украинское производство😍😍😍😍".

Также ранее сообщалось, что известная украинская исполнительница Настя Каменских засветилась на публике с другим мужчиной.

Так, Каменских позирует вместе с руководителем компании ALIGHT Владимирм Андрусишиным. Рядом с ней позирует Потап, который стоит с Людмилой Андрусишиной. Уточним, что снимок спровоцировал настоящую бурю среди поклонников Каменских. Напомним, Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год

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