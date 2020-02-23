Популярная немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, снявшаяся в главной роли в сериале "Великолепный век", соблазнила поклонников откровенным образом
Как передает Politeka.net, Мерьем поделилась свежим фото у себя в микроблоге в Инстаграм, на котором предстала рядом с одним из представителей компании Netflix Дэвидом Голдманом. Судя по геометке, снимок был сделан на Берлинском международном кинофестивале.
Актриса предстала в коротком черном платье в тонкую белую полоску с широкими рукавами и откровенным декольте. Узерли позирует сидя на стуле, положив ногу на ногу и отведя голову немного в сторону. Волосы актриса собрала на верх и только несколько локонов обрамляли ее лицо. Макияж звезда выбрала естественных бежевых оттенков. Мерьем загадочно смотрит в кадр с легкой улыбкой, а вот ее спутник широко улыбается, положив руку сзади звезды, будто бы обнимает ее.
Безусловно, изюминку кадру придают аппетитные ножки актрисы: такое короткое платье, конечно же, не смогло скрыть их от взора поклонников. Менее чем за сутки фото собрало более 64 000 "сердечек", а комментарии полны восторженных комплиментов.
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Ранее мы сообщали, Узерли обворожила публику образом в полупрозрачном платье, украшенном блестками. Актриса позировала лежа на животе, облокотившись на руку. От ее томного взгляда идут мурашки по коже.
«Загадочная такая», «ты слишком великолепная, Мерьем», «Сколько же тут таинственности – на десятки лет хватит», «красивая», «просто невероятная!», - писали в комментариях.
Также мы рассказывали, на том же Берлинском кинофестивале, Мерьем сделала селфи с голливудским актером Джерардом Батлером (звездой "300 спартанцев"). Фанаты уже поспешили окрестить их "парочкой", намекая на возможную романтическую связь.
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