Ведущая шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ Анита Луценко віставила откровенные фото в своем Инстаграм

Звезда не только часто меняет свой стиль, но и хвастается своей идеальной фигурой, пишет Рoliteka.net.

Так, тренер позировала на пляже, позади нее была видна голубая вода. На двух фото красотка позировала на сухом дереве, на третьем - оперлась о катер. На всех снимках нельзя оторваться от упругого тела украинской знаментости. Она вытягивала ножки, стояла на четвереньках и всячески изгибалась на дереве.

Для красивых фото Анита выбрала бежевую маечку на тонких бретельках и белую юбку. Завершили ее образ повязка на голове и другие акссесуары.

Примечательно, что под маечкой выглядывали обнаженные прелести ведущей.

"Ну все! Хватит! Количество фруктов в моем организме превысило все нормы🙈😅 Кто хочет что-то вроде нашего традиционного марафона «14днейбезсладкого?» веснаааа скорооо.. 🥳😁😆", - подписала фото звезда.

За 16 часов пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Нужна новая рубрика...месяц без жареного...😊", "Анита , вы иногда Пельмешки едите ?", "И я очень хочу, а то мне тело лопнет скоро (", "Давайте с понедельника!! А то мы с подружками по вашим старым записям собрались устраивать собственный марафон)))", "давайте марафон! после Масленицы😋💛", "Продержалась последний без единого срыва! Очень хочется повторить вместе с вами 😎😎😎", "Я хочууу! Я проходила первых 4-ре марафона,первый был жесть🙈,а с каждым последующим все легче было отказаться от сладкого", "Смотрю и завидую.. Какая же у вас красивая грудь! (Не сочтите за пошлость) просто у меня после рождения ребёнка, больше нет возможности ходить без белья к сожалению (", "А что? Красивые, такое сытенькое тело🔥", "Какой у Вас вес?", "Я хочу☺️ один раз проходила и было круто! Но это было так давно😅", "Предлагаю начать такой марафон вместе с началом Великого поста - со 2 марта, думаю будет очень актуально👍🏼", "Я даже думать боюсь как я без сладкого ,надо попробовать , все время только наблюдаю ...", - написали пользователи сети.

Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко кардинально сменила имидж: звезду не узнать

Как сообщала Politeka, участник шоу «Зважені та щасливі» ошеломил изменениями в своей жизни: «грозится откормить»

Также Politeka писала, что звезда «Зважених та щасливих» изменилась до неузнаваемости: «челюсть отпала»