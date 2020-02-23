Российская балериа Анастасия Волочкова рассказала о своих приключениях в Чили

В своей книге "Плата за успех" звезда поведала историю о том, что как-то на гастролях по 12 чилийским городам после одного из выступлений к ней подошел мужчина в черном сомбреро, кожаном плаще и с букетом роз. Им оказался местный миллионер Дон Мигель, прославившийся в области фармацевтики и мотобайков, пишут "Дни.ру".

Бизнесмен пригласил Волочкову погостить у него, куда они отправились на его личном самолете. При чем пилотом был сам миллионер.

На ранчо бизнесмен поселил балерину в роскошной спальне, а также подарил ей шикарное платье золотистого цвета. Волочкова отмечает, что наряд ей подошел как нельзя лучше. Кроме того, миллионер прокатил знаменитость на мотобайке, что вызвало в ней неописуемый трепет.

По словам Анастасии, они с влиятельным чилийцем проговорил практически всю ночь у огня. Она рассказала ему о дочери, жизни в России и балете. Но есть одно "но", о котором звезда жалеет до сих пор. Волочкова откровенно призналась, что между ними не было никакой интимной близости, - и это прискорбно, ведь таких мужчин она больше в жизни не встречала.

Ранее мы сообщали, Волочкова, отмечая 44-й день рождения в этом году в кругу друзей и знакомых, заявила о своем скором замужестве. По словам балерины, ее загадочный жених никогда не был женат, не имеет детей, и занимается бизнесом. Примечательно, что его не было на мероприятии по случаю дня рождения артистки. По всей видимости, жених не приемлет публичную жизнь.

Присутствовавший на празднике художник Никас Сафронов (то ли в шутку, то ли серьезно, никто так и не понял) проговорился, что женихом Насти является его старший сын Дмитрий, который живет и работает в Вильнюсе.

Также мы рассказывали, Волочкова недавно всколыхнула сеть, показав кадры, на которых она предстала в балетной пачке. В один из моментов она бесцеремонно задрала юбку.

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