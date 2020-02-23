Лидер группы O.Torvald Женя Галич не смог сдержать своих эмоций из-за песенного конкурса Евровидения

Как сообщает Politeka.net, лидер группы O.Torvald Женя Галич жестко ответил на нападки хейтеров, которые до сих пор вспоминают о том, что коллектив занял 24 место на "Евровидении" в 2017 году.

Эмоциональное видео с ответом музыканта появилось на странице украинского Нацотбора в сети Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не хотел поднимать эту тему, но, если честно, прям накипело. Прошло три года, три, б***ь года, 36 месяцев! Что вот это за комментарии? Что это за постоянные сравнения с 24 местом? Хейтеры, идите на х**! Вы за**али уже!" – сказал Галич.

Так, он прокомментировал постоянное упоминание его группы во время национального отбора на "Евровидение 2020".

Он также поделился творческими успехами O.Torvald, рассказав, что у коллектива появилась новая барабанщица, вышел двойной альбом из 16 треков. Кроме того, артисты готовятся к туру по 20 украинским городам.



"Потом фестивали и куча работы. Не верите – придите и убедитесь в этом сами. Ну что это за постоянные какие-то отсылки: "24 будете, как О.Torvald"?! Идите на х**! Хватит! С 24 местом можно жить", – сказал Галич и показал забавную зарисовку о том, как его по жизни якобы преследует число 24.

Ранее мы писали, что член жюри украинского Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 Андрей Данилко рассказал, почему Верка Сердючка не будет выступать на сцене в Европе.

Об этом он заявил на сцене после выступления.

"Сердючка хочет, Данилко протестует.... посмотрим творческие группы.... Мы с удовольствием, но пусть и другие повыигрывают... страны.... Я в этом костюме уже как танк. И я не бесплатно же сюда хожу, только из большой любви к вам", - отметил он.

Напомним, Данилко неожиданно обратился к украинцам из-за "Евровидения-2020": "Михалыч, ты шикарен!".

Как сообщала Politeka, Украину на Евровидении ждет катастрофа, шансов практически нет: "Страна скатилась...".