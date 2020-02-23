В інтернет-мережі ажіотаж із-за виступу Вєрки Сердючки на фіналі Національного відбору не Євробачення, в ході якого вона викликала справжній фурор

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на YouTube.

Так, Сердючка в ході свого виступу виконала відразу кілька своїх композицій. Кожна з них перевершувала за помпезності попередню, що спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Ось, за кого потрібно голосувати», «Андрюха як завжди – кращий», «це шедевр!», «Вєрку на Євробачення», «геніальний артист!», «Вєрка – королева!», «Це я розумію артист. Зробить вогонь своєю харизмою. Сподіваюся він повернеться на Євробачення як учасник 2021», «ну от ніхто з конкурсантів навіть поруч не лежав – їх немає на тлі Сердючки», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що член журі українського Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2020 Андрій Данилко розповів, чому Вєрка Сердючка не буде виступати на сцені в Європі.

Про це він заявив на сцені після виступу.

"Сердючка хоче, Данилко протестує.... подивимося творчі групи.... Ми з задоволенням, але нехай інші повыигрывают... країни.... Я в цьому костюмі вже як танк. І я не безкоштовно ж сюди ходжу, тільки з великої любові до вас", - зазначив він.

Звернемо увагу, що в цей момент Данилко знаходився в образі легендарної співачки.

Нагадаємо, Данилко несподівано звернувся до українців з-за "Євробачення-2020": "Міхалич, ти шикарний!".

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