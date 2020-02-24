Украинские звезды во всем мире славятся не только своим талантом, но и красотой.

Наши знаменитости нередко становятся известными за пределами страны после участия в конкурсе "Евровидение", пишет Рoliteka.net. Предлагаем далее ознакомиться с фотографиями и самыми красивыми образами украинок на указанном песенном конкурсе.

В 2004 году певица Руслана приехала в Украину с победой. Тогда артистка зажгла с песней "Wild Dances".

На сцене певица была очень задорной, а для выхода выбрала нескромный кожаный наряд. В подобном стиле выступала и ее подтанцовка. Наряды создавали известные дизайнеры, художники, ювелиры и этнографы Украины.

И пусть в 2006 году красотка Тина Кароль не выиграла конкурс, она все равно завоевала еще большую популярность у публики. Звезда выступила с хитом "Show Me Your Love". На ней было короткое платье с глубоким декольте, которое слегка оголило грудь.

Данный наряд создала дизайнер Виктория Гресь. Высокие сапоги, сшитые из актуальных в то время ярких украинских платков дополнили образ.

Яркая исполнительница Верка Сердючка в 2007 году стала любимицей иностранцев. Она получила второе место за композицию "Dancing Lasha Tumbai".

Костюм Верки - произведение искусства. Наряд даже включили в список самых ценных вещей за всю историю "Евровидения", так сильно он полюбился зрителям. Сейчас он находится в музее конкурса.

Второе место получила и красотка Ани Лорак в 2008 году. Звезда выступала в платье RobertoCavalliза $200 тысяч. Говорили, что певица лично спела итальянскому кутюрье, чтобы он мог понять какое платье ей надо.

Светлана Лобода завоевала люовь публики песней "Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl)". Короткое платье точно передавало настроение песни. Звезда заняла 12 место.

Напомним, Светлана Лобода удивила фото в наручниках в светлой одежде с распущенными волосами.

Рядом с артисткой стояла телеведущая Ксения Собчак в немецкой форме, которая показывала фотографию Тилля Линдеманна.

Светлана отвернула голову, вроде не собирается отвечать на вопрос. На фоне можно увидеть различную старую атрибутику.

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