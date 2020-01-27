Поруч зі співачкою був її молодий чоловік

Російська співачка Ольга Бузова відсвяткувала свій 34-й день народження.

У свій день народження 20 січня Ольга Бузова відпочивала зі своїм нареченим Давидом Манукяном в Таїланді. По поверненню до Москви зірка влаштувала масштабне свято на честь свого народження, куди запросила своїх подруг.

Журналісти помітили, що на святі не було рідної сестри Бузової Анни, з якою співачка перебуває у сварці. Незважаючи на те, що дівчата посварилися, і довгий час не спілкувалися, 20 січня Анна в своєму Instagram зробила крок назустріч Ользі. Вона опублікувала відео з найяскравішими моментами, де сестри разом. На тлі відео дівчина зачитала вірш Наталії Баух:

«Как жаль, что много лет назад

Дороги наши разбежались,

И в мире слез, потерь, наград

Мы сами падали, сражаясь».

Шанувальники Бузової сподівалися, що після зворушливого привітання дівчини помиряться, але, схоже, цього не сталося. В одному з кращих ресторанів Москви Бузову вітали її численні подруги, які, з нагоди свята, одяглися в яскраві червоні наряди.

«Привітання сестри викликало в мене сльози, дуже зворушливо», - написала одна з фанаток Бузової.

«І ми з мамою дивилися розплакалися, Ганнуся Ви з Олею Класні дівчатка!», - додала інша передплатниця.

Анонімний користувач мережі написав під постом, що у сварці винна Анна, а Ользі просто набридло тягти сестру за собою.

«Ользі набридло бути хустинкою для сліз. І килимком для ніг не зрозуміло кого. Все життя за її рахунок самостверджувалися. У себе повірили завдяки їй... тепер ніхто. Вона її ненавидить. В принципі нікого не здатна любити. А Ольга зовсім інша. Вона про неї піклувалася все життя. Тепер нехай сама спробує», - відзначають в мережі.

Нагадаємо, що Ольга Бузова, засвітивши форми, влаштувала спекотні танці: "Тут груди потрібні!".

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