Російська зірка Ольга Бузова безглуздо зганьбилася перед своїми шанувальниками

Про це пише Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що конфуз стався під час концерту у російському Брянську.

Зірка Ольга Бузова під час виступу вирішила стрибнути зі сцени до шанувальників, але її ніхто не зловив.

«Найприкріше, що ніхто навіть не допоміг їй, усі просто сміялися», – йдеться у публікації, яка була опублікована в Instagram.

До цього в соціальних мережах було оприлюднено відео, на якому видно, як після виступу Ольга Бузова з допомогою охоронців ледве пересувається.

Також відомо, що один з шанувальників нібито встиг зняти, як Ольга Бузова стрибнула зі сцени. Відео з цим епізодом він опублікував у своєму Instagram, але через якийсь час скандальний ролик був видалений.

"Бідна жінка,що її так багато...", "А де були її мізки коли вона стрибала?", "Велике наївне дитя, яке вірить в чудеса", "Так їй і треба!" "Та вона в л*йно, от під руки і ведуть", - обурюються користувачі в коментарях під відеороликом з Бузової.

Раніше ми розповідали про те, що в Росії оголосили полювання на Ольгу Бузову. За інформацією російських ЗМІ, зірку шоу-бізнесу Ольгу Бузову засудили за борги по комуналці, через що судові пристави почали її розшукувати.

Повідомляється, що Ольга Бузова заборгувала за свою квартиру в Санкт-Петербурзі керуючої компанії з назвою "Космосервис".

Також відомо, що російська співачка і телеведуча Ольга Бузова всіляко ігнорувала звернення керуючої компанії, тому справу передали в суд.

Нагадаємо, що Ольга Бузова, засвітивши форми, влаштувала спекотні танці: "Тут груди потрібні!".

Як повідомляла Politeka, скандальна Бузова приголомшила видом без макіяжу та зачіски: "Це залисина?".

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