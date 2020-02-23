Королева шансона Любовь Успенская похвасталась новыми кадрами в компании мужчин

Известная российская певица с украинскими корнями Любовь Успенская не отстаёт от своих звездных коллег и активно ведет страницу в социальной сети Инстаграм, пишет Politeka.net

(Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Королева шансона делится с поклонниками публикациями и фотографиями с выступлений и повседневной жизни. Певица рассказывает о творческих успехах, делится любимыми рецептами и собственными рассуждениями на различные темы.

На этот раз Успенская разместила видео, сделанное во время своего гастрольного тура по России. На нем артистка в коротком черном наряде с перьями и ботфортах на каблуке стоит в окружении своего музыкального коллектива и поздравляет мужчин с советским праздником 23 февраля.

Ранее мы писали, известную российскую певицу Любовь Успенскую обвинили в фиктивности брака с Александром Плаксиным, которого она долгие годы поливала грязью.

«Пара поженилась в Лас-Вегасе, где, как известно, бракосочестание не имееет юридической силы. Влюбленные могут поехать в «город грехов» и стать там мужем и женой за 15 минут, имея при себе минимум документов и несколько долларов», - утверждает он.

Уточняется, что сама Успенская об этом якобы не знала.

«Возможно, у нее просто не хватило времени вдаваться в такие подробности. Им надо было зарегистрироваться также в другом штате Америки или России, тогда все было бы по-честному», - подчеркнул он.

Напомним, что в скандале с дочерью Успенской всплыли новые подробности, мучила и обзывала: «Все началось, когда..».

Как сообщала Politeka, дочь Успенской заговорила о дьяволе, россияне напуганы: "Любу жалко...".

Также Politeka писала, что дочь Успенской напугала россиян неадекватной выходкой, видео облетело сеть: "под веществами?".