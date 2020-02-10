30-летняя дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала журналистам правду об отношениях с матерью

В интервью девушка призналась, что Успенская всю жизнь издевалась над ней, применяла силу, ограничивала ее свободу и оскорбляла. Об этом девушка рассказала в программе на одном из российских каналов.

Любовь Успенская, Татьяна Плаксина

По словам Плаксиной, знаменитая мать всю жизнь не давала ей быть самостоятельной. По мнению девушки, она не хотела, чтобы в их семье был кто-то более успешный. Татьяна рассказала, что мать отбирала у нее подарки, подаренные знакомыми, критиковала ее внешность и говорила, что Татьяна сама по себе — никто.

«Все началось, когда мне было 12-13 лет. Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучать, говорить, что я жирная и так далее. У меня развилась анорексия. Она человек без души», - заявила девушка.

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Любовь Успенская, дочь Татьяна Плаксина

После того, как Плаксина рассказала скандальные подробности журналистам, на другом телеканале устроили шоу на эту тему. Отметим, что после эфира Плаксину силой забрали со студии и увезли в неизвестном направлении. Любовь Успенская обвинила журналистов в том, что они воспользовались больной девушкой. Адвокат певицы подтвердил, что у ее дочери действительно диагностировано психическое заболевание. По его словам, Успенская является опекуном больной дочери. Также мужчина добавил, что Успенская слегла после скандальной телепередачи. Сейчас она себя очень плохо чувствует, а в ее доме дежурят врачи.

Кстати, через несколько дней после скандального эфира Татьяна Плаксина взяла свои слова назад и извинилась перед матерью. Сочувствующие ей люди считают, что она сделала это под давлением Успенской. Плаксина улетела в США, где живет ее отец. Вероятно, близкие таким образом пытаются спрятать ее от прессы.

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