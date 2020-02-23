Известный украинский танцор Влад Яма показал совместный снимок с женой Лилианной на пляже

Фотографию Яма опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке он лежит на песке в одних плавках. Артист сбрил бороду, благодаря чему стал выглядеть на несколько лет моложе. Его жена Лилия улеглась сверху. На ней яркий розовый купальник спортивного кроя. Девушка соблазнительно выгнулась, выпятив свою «пятую точку». Также она показала язык на камеру.

Влад Яма написал, что сегодня у его жены день рождение. Также он написал, что скучает по Майями, где был сделан этот снимок. За полчаса пост танцора набрал почти 4 тысячи лайков.

«Кому то хочется поиграть в снежки», «Так гораздо лучше и моложе», «Наконец-то побрился)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Влад Яма опубликовал совместный снимок со своей женой в машине. Сам он оделся в футболку, а Лилия на снимке запечатлена в коротком красном платье. Жена танцора сделала губы "уточкой", а Влад опустил очки. Можно заметить, что Лилия решила для поездки на красном спорткаре не надевать белье. Фото получилось очень интересным и дорогим.

"Она мечтала прокатиться на красной Ferrari, а он просто хотел чтобы ей было хорошо!..", - подписал Яма фотографию.

Как известно, Влад Яма и Лилианна Кудлай поженились в 2015 году. У них есть сын Леон. Влад много раз рассказывал в интервью, что боялся подойти к Лилии, посчитав ее слишком красивой для себя. Но на его день рождения, которое отмечали в клубе, он все же познакомился со своей будущей супругой. Как рассказывала Лилия, на том дне рождения была и Наталья Могилевская. Правда, она не танцевала с Владом, а танцевала с другими мужчинами.

Напомним, что Влад Яма ошарашил переменами во внешности, украинцы не сдержались: "Только не это...".

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы сверкнула идеальным телом перед мужем: "Сразу пошли слезы".

Также Politeka писала, что Лилия Яма устроила пикантную фотосессию прямо на капоте элитного авто: "Влад счастливчик".