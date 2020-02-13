Відомий український танцюрист Влад Яма показав спільне фото з дружиною, з якою він зараз відпочиває у США

На фото Влад позує в футболці, а поруч знаходиться дружина Лілія. Вона була, швидше за все, в олімпійці або чомусь подібному. На тлі можна побачити "Клона" з "Зоряних воєн". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати помітили, що хлопець вирішив почати відрощувати вуса, поки відпочиває у США. Вони встигли поставити більше шести тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"будь Ласка! Ніколи не збривав їх! Ти виплекав твір мистецтва на губі!", "Скажіть що вуса - це фотошоп", "Забійні вуса", "У хлопчини трусики, у Влада стильні вусики", "Забійні вусики", "Вам йдуть вуса", "Вуса круті", "Влад, багатим будете, не впізнала", "Вуса, нееее".

Раніше ми повідомляли, що дружина відомого українського хореографа і шоумена Влада Ями, Ліліана, опублікувала яскраве відео з сім'єю.

В яскравому відео красуня з чоловіком позують, обнімаючись, а також в червоному кабріолеті на даху. Є кадри, де шоумен грає із сином, також несе його на плечах.

Ліліана постає в різних образах, в тому числі в червоному платті, яке сидить по фігурі. Дівчина виглядає чудово.

"Цей незвичайний і яскравий день піде в Книгу Наших Історій як сторінка, яка змушує моє серце битися частіше. Спасибі @e.zverev за шедевральний відео, від якого одразу пішли сльози і мурашки. Тепер буду пам'ятати кожну деталь цього незабутнього дня...", - підписала відео дружина Влада Ями.

Повідомлялося, що танцюриста Влада Ями на новому фото практично не дізнатися.

Так на новому своєму фото Влад Яма позує поруч з дружиною Лілією, а також блондинкою спортивної статури і кількома фізично розвиненими накачаними або м'язистими - простіше кажучи чоловіками. Компанія вбралася в яскраву спортивну форму і спрямувала свої погляди прямо на фотографа:

«Недільний ранок, про який спина буде нагадувати приблизно до середовища💪♀️ Спасибі за контроль», - підписав Влад свій новий знімок з тренування.

Нагадаємо, дружина Ями влаштувала пікантну фотосесію прямо на капоті елітного авто

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