Дружина шоумена розповіла про яскравий день

Дружина відомого українського хореографа і шоумена Влада Ями, Ліліана, опублікувала яскраве відео з сім'єю

Дівчина розповіла в пості про яскравий день, який пережила вона з чоловіком і сином, пише Politeka.net.

В яскравому відео красуня з чоловіком позують, обнімаючись, а також в червоному кабріолеті на даху. Є кадри, де шоумен грає із сином, також несе його на плечах.

Ліліана постає в різних образах, в тому числі в червоному платті, яке сидить по фігурі. Дівчина виглядає чудово.

"Цей незвичайний і яскравий день піде в Книгу Наших Історій як сторінка, яка змушує моє серце битися частіше. Спасибі @e.zverev за шедевральне відео, від якого одразу пішли сльози і мурашки. Тепер буду пам'ятати кожну деталь цього незабутнього дня...", - підписала відео дружина Влада Ями.

Лише за шість хвилин кадри встигли подивитися 140 осіб.

Нагадаємо, Влад Яма показав наслідки надмірного перебування на пляжі. Чоловік опублікував селфи з келихом на тлі моря в Майямі.

На фото Влад показав червону лисину. Хореограф нагнувши голову червоного кольору і опустивши окуляри з очей. Танцюрист мружиться на сонце, але видно, що він щасливий і посміхається.

"Тепер я Вождь Червонопиких!..», – жартівливо зазначив він у пості.

Раніше ми писали, що Влад Яма активно публікував фото з дружиною під час відпочинку, а одного разу показав своє улюблене американське морозиво.

Так, Яма показав свій мілк-шейк фіолетового кольору в міні-колі з єдинорогом. Його дружина, Ліліана, продемонструвала фісташковий ріжок з присипкою.

«За секунду до блаженства з нашим улюбленим морозивом...🍦😜», – підписав знімок шоумен.

Подружжя були одягнені у звичайних футболках, Влад в чорній, а Ліліана – в кремового кольору однотонній футболці і сонцезахисних окулярах.

Раніше ми писали, що Влад Яма показав спільний знімок з дружиною Лілією в червоному "Феррарі".

На фото можна побачити Влада Яму в футболці, а також Лілію в червоному короткому платті. Дружина танцюриста для фото зробила губи "качечкою", а Влад трохи зняв окуляри.

Нагадаємо, Влад Яма пограв м'язами в компанії дружини і гарячої блондинки-красуні

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