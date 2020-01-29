Відомий український танцюрист Влад Яма показав спільний знімок з дружиною Лілією в червоному "Феррарі"

На фото можна побачити Влада Яму в футболці і якийсь сірої нижній одяг, а також Лілію в червоному короткому платті. Дружина танцюриста для фото зробила губи "качечкою", а Влад приснял окуляри. Можна помітити, що Лілія вирішила для поїздки на червоному спорткарі не надягати білизну. Фото вийшло дуже цікавим і дорогим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вона мріяла покататися на червоній Ferrari, а він просто хотів, щоб їй було добре!..", - написав танцюрист під знімком.

Фанати встигли поставити більше 10 тисяч лайків, а також написали безліч коментарів:

"Дуже класні", "Чудова пара", "Слова справжнього чоловіка", "Круті", "Яка красуня", "Молодці, "Красива пара", "Ви прекрасна пара, дуже доповнюєте один одного. Щастя вашій родині", "Яма у Майамі", "Мрії зобов'язані виконуватися", "Красені", "Золота молодь", "Це прекрасно", "Наша Галя балувана", "Влад, значить ви справжній чоловік. Любов, вона така".

Раніше ми повідомляли, що український хореограф Влад Яма показав, як відпочиває з дружиною в Майамі.

Артист опублікував свіже селфи з дружиною і показав своє улюблене американське морозиво.

Щасливий танцюрист позував разом з дружиною на відпочинку. Вони купили морозиво і насолоджувалися ним удвох. Так, Яма показав свій мілк-шейк фіолетового кольору в міні-колу з єдинорогом. Його дружина, Лилианна, продемонстіровала фісташковий ріжок з присипкою.

Одягнені вони були не зірки, а як звичайні відпочиваючі: у звичайних футболках, Влад в чорній, а Лилианна – в кремового кольору однотонної футболці і сонцезахисних окулярах.

Нагадаємо, Влад Яма пограв м'язами в компанії дружини і гарячої блондинки-красуні

А ще Politeka писала, що напівголий Яма показав, як розважається з дружиною в ліжку

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма ошелешив "мерзенним" фото прямо на рейках



